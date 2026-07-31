Lotito fa perdere voti al centrodestra? Rocca preoccupato: "Il tema esiste"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito rischia di trasformarsi da questione calcistica a problema politico per il centrodestra. A riconoscerlo è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca (di Fratelli d’Italia), che non nasconde la preoccupazione per le possibili conseguenze elettorali del crescente malcontento nei confronti del presidente biancoceleste, senatore di Forza Italia.

"È un tema che esiste", ha spiegato Rocca al quotidiano Il Foglio, sottolineando come chi sceglie di impegnarsi in politica debba mantenere "un contatto stretto e solido con le comunità". Proprio per questo, riporta Calcio e Finanza, quanto sta accadendo intorno alla Lazio rappresenta una contraddizione: "Lotito dovrebbe essere il primo a dare segnali di attenzione".

"Quella della Lazio è una tifoseria storica della nostra regione, che meriterebbe di essere ascoltata e di avere un rapporto più chiaro con la società. Che lo faccia Lotito, oppure qualcun altro se dovesse decidere di lasciare, mi auguro che venga dato alla Lazio un assetto societario degno della storia del club e di una società quotata in Borsa (...) La Lazio mi sembra trattata più come una società dilettantistica che come una delle squadre di calcio più importanti d’Italia. È questo che dispiace", ha aggiunto Rocca.

Anche all’interno della maggioranza cresce così il timore che la gestione del presidente biancoceleste possa costare consensi. Alle ultime politiche Lotito era stato eletto in Molise, mentre per il futuro circola l’ipotesi di una candidatura in Calabria, regione nella quale il presidente della Lazio ha recentemente ampliato i propri interessi calcistici con l’acquisto della Reggina. In molti ritengono comunque probabile una sua presenza anche nella prossima legislatura.