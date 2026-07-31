Lazio, prima scintille e poi la pace: ma il battibecco tra Taylor e Gattuso allarma i tifosi

RASSEGNA STAMPA - La situazione attorno alla Lazio è delicata, il nervosismo e la tensione sono anche dentro Formello. Quanto accaduto in allenamento tra Taylor e Gattuso - si legge su La Repubblica - ha allarmato i tifosi, già in apprensione per una squadra indebolita e un mercato che procede a singhiozzo con i soldi contati. L’episodio è stato ripreso dai canali ufficiali del club e ha fatto il giro del web sollevando ancora più dubbi e incertezze.

L’idea di perdere anche Taylor, nota lieta da quando è arrivato a gennaio, ha sconfortato i sostenitori che hanno interpretato quel battibecco come l’ennesimo segnale negativo di questo inizio di stagione. Il timore è che la situazione possa prendere il sopravvento anche sul gruppo, uno scenario possibile e preso in considerazione dopo l’episodio che ha visto protagonista il ventiquattrenne. Il centrocampista è uno dei pochi giocatori in grado di fare la differenza, tra i più forti della rosa attuale e perderlo sarebbe letale. In realtà, né il tecnico né la società intendono privarsi del biancoceleste e non è un caso che le scintille siano state subito spente. Il caso è rientrato immediatamente come testimoniato anche nella seduta pomeridiana.

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