Calciomercato | Espì, altro che Lazio: è a un passo dal Real Madrid

CALCIOMERCATO LAZIO - Trattativa lampo, Carlos Espì sembra destinato a rimanere in Spagna per fare il salto. Era vicino a trasferirsi in Inghilterra, anche la Lazio aveva messo gli occhi su di lui, ma il blitz del Real Madrid ha cambiato ogni cosa: secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, i blancos avrebbero chiesto al calciatore di attendere prima di accettare proposte dalla Premier League. Al momento sono in corso delle riflessioni: il Real Madrid potrebbe decidere nelle prossime ore di versare nelle casse del Levante i 25 milioni di euro della clausola rescissoria.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.