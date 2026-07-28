Calciomercato Lazio | Contatto Gattuso-Gimenez: il pensiero del tecnico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Non è più un segreto che la prima, complicatissima, scelta della Lazio per quanto riguarda l'attacco risponda al nome di Santiago Gimenez. Nonostante gli ostacoli, il nome rimane vivo e i primi contatti sono ormai stati portati avanti, con il Milan che non avrebbe ancora aperto del tutto all’ipotesi del prestito ma che allo stesso tempo non avrebbe chiuso del tutto la porta.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, inoltre, tra Gimenez e Gattuso ci sarebbe stato un contatto di recente in cui l’allenatore ha spiegato al messicano che quella di Roma potrebbe essere la piazza ideale per il suo rilancio. Né il club rossonero né il giocatore, però, hanno fretta di definire la situazione in questo momento.

Amorim, dalla sua, vorrebbe valutarlo prima in allenamento, per poi decidere quale sia la soluzione migliore. L'ex Feyenoord, invece, preferirebbe una squadra che gioca le coppe, sebbene non scarti a priori l’ipotesi romana. Per ora l’offerta sarebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto, non obbligo.