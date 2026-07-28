Italia, parla la mamma di Mancini: "Sono felice. L'anno in Arabia terribile"

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Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale. Questa la scelta definitiva del presidente della Figc Malagò con il tecnico che torna sulla panchina dell’Italia per la seconda volta.

A dire la sua anche la mamma di Mancini, Marianna Puolo, nelle parole riportate dall’Ansa: “Sono molto contenta. È meglio anche perché torna vicino a noi, l'anno scorso è stato un anno terribile, con la guerra da quelle parti”.

“Bisogna tornare a scoprire e coltivare i talenti italiani. Una volta c'erano persone capaci di individuare i ragazzi con più qualità, oggi questo lavoro va rilanciato. Speriamo che possa arrivare un altro grande trionfo. Io lo vorrei tanto”.

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