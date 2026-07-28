Lazio Women, arriva un rinforzo per il settore giovanile: garantisce Ledesma
28.07.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il settore giovanile della Lazio Women si rinforza. In queste ore, come svelato sul profilo social della Ledesma Academy, è arrivata la firma di Flavia Branco. La giovane giocatrie, che ha raccontato di ispirarsi a Lorenzo Insigne nel calcio maschile e a Cristiana Girelli nel femminile, si è unita ufficialmente ai colori biancocelesti.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.