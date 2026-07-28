Lazio Women, arriva un rinforzo per il settore giovanile: garantisce Ledesma

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Il settore giovanile della Lazio Women si rinforza. In queste ore, come svelato sul profilo social della Ledesma Academy, è arrivata la firma di Flavia Branco. La giovane giocatrie, che ha raccontato di ispirarsi a Lorenzo Insigne nel calcio maschile e a Cristiana Girelli nel femminile, si è unita ufficialmente ai colori biancocelesti.