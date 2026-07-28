Calciomercato Lazio | Il nuovo nome per l'attacco arriva dall'Inghilterra: l'indiscrezione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua la ricerca di un attaccante titolare da portare alla corte di Gattuso. L'ultimo nome, dopo quelli di Carlos Espì e Gimenez, arriva direttamente dall'Inghilterra.

E, dopo le anticipazioni nella giornata di ieri, arrivano conferme dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:Niclas Füllkrug nelle scorse ore è stato offerto al club biancoceleste. L'attaccante, rientrato al West Ham, ha un contratto fino al 2028 e per tornare a giocare in Italia sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio.

Il profilo del centravanti ex Milan, soprattutto a causa dell'età (33 anni), non corrisponde esattamente ai parametri di un'idea di mercato di ringiovanimento, ma la soluzione a zero pare intrigare la Lazio che procederebbe con un'operazione in prestito. Füllkrug, che durante la sua ultima esperienza al Milan ha giocato venti partite mettendo a segno solo un gol, ripartirebbe volentieri dalla Serie A.