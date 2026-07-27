Lazio, Abodi: “Flaminio non sarà tra gli stadi di gara per Euro 2032”

27.07.2026 18:55 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Adnkronos
Lazio, Abodi: “Flaminio non sarà tra gli stadi di gara per Euro 2032”

''Lo stadio Flaminio per la Lazio? Non rientra negli stadi di gara per gli Europei del 2032, può rientrare magari in quello degli allenamenti, non a caso ho parlato di settimane o mesi, perché non possiamo rischiare che qualcosa crolli. Non credo possa restare altri mesi così si dovrà trovare una destinazione''. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sullo sviluppo dello stadio Flaminio, in occasione dell'illustrazione dello stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della As Roma a Pietralata nella Sala della Presidenza del Consiglio a Santa Maria in Via. "Credo che entro l'8 agosto ci sia la scadenza per il pubblico interesse e questo definisce il percorso pubblico del Flaminio", ha concluso Abodi.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.