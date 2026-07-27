Lazio, Abodi: “Flaminio non sarà tra gli stadi di gara per Euro 2032”

Fonte: Adnkronos

''Lo stadio Flaminio per la Lazio? Non rientra negli stadi di gara per gli Europei del 2032, può rientrare magari in quello degli allenamenti, non a caso ho parlato di settimane o mesi, perché non possiamo rischiare che qualcosa crolli. Non credo possa restare altri mesi così si dovrà trovare una destinazione''. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sullo sviluppo dello stadio Flaminio, in occasione dell'illustrazione dello stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della As Roma a Pietralata nella Sala della Presidenza del Consiglio a Santa Maria in Via. "Credo che entro l'8 agosto ci sia la scadenza per il pubblico interesse e questo definisce il percorso pubblico del Flaminio", ha concluso Abodi.