Ratiglia: "Lazio? Gattuso metterà grinta. Partiamo dal decimo posto in giù"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Il vice direttore di Radio Rai e di Rai Radio 1, Fabrizio Ratiglia, è intervenuto ai microfoni di RadioSei per esprimersi sulla prossima stagione della nuova Lazio di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni: "Spero nella sorpresa Ratkov, serve una punta che garantisca gol per salvarci senza troppi affanni; non so se Artistico può sbocciare quest’anno, altrimenti urge un attaccante da 12-15 reti altrimenti sarà dura."

"Prima che Gattuso firmasse con la Lazio, ho chiesto al collega e amico Francesco Repice di sentirlo e ci ho parlato anche io. Ha detto che aveva grande fame, voglia di tornare in campo per mettersi alle spalle quanto accaduto in Nazionale. Sicuramente metterà grinta, voglia e determinazione vivendo ogni gara, anche amichevole, come una finale."

"Spero questo possa aiutarci a vivere un campionato tranquillo. L’anno scorso siamo arrivati noni, fino ad ora la campagna acquisti ha visto andare via profili promettenti e arrivare poco e nulla, poi si vuole risparmiare sugli ingaggi, quindi è evidente che partiamo dal decimo posto in giù”.