Ascoli - Lazio, biglietti in vendita da domani: i dettagli

27.07.2026 12:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
Ascoli - Lazio, biglietti in vendita da domani: i dettagli
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L’Ascoli Calcio informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara amichevole Ascoli-Lazio in programma domenica 2 agosto alle ore 20:45 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:

- Prezzo Tagliando del settore Ospiti € 14,00

_ Modalità di vendita circuito TicketOne online e punti vendita.

- Inizio Vendite: martedi 28 luglio ore 10:00                

- Chiusura Vendite: sabato 1 agosto ore 19:00  

- Capienza del settore Ospiti 565 posti.

Restrizioni:

- Vendita del settore ospiti riservata ai soli residenti della Regione Lazio.

- Incedibilità del tagliando.

Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone.

Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società.

Ulteriori informazioni

Come arrivare allo stadio e al parcheggio:

Percorso obbligatorio tifoseria ospite: Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.