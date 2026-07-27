Ascoli - Lazio, biglietti in vendita da domani: i dettagli
L’Ascoli Calcio informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara amichevole Ascoli-Lazio in programma domenica 2 agosto alle ore 20:45 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:
- Prezzo Tagliando del settore Ospiti € 14,00
_ Modalità di vendita circuito TicketOne online e punti vendita.
- Inizio Vendite: martedi 28 luglio ore 10:00
- Chiusura Vendite: sabato 1 agosto ore 19:00
- Capienza del settore Ospiti 565 posti.
Restrizioni:
- Vendita del settore ospiti riservata ai soli residenti della Regione Lazio.
- Incedibilità del tagliando.
Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone.
Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società.
Ulteriori informazioni
Come arrivare allo stadio e al parcheggio:
Percorso obbligatorio tifoseria ospite: Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.