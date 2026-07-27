Pirlo: “Non allenerò la Nazionale”. E ora? Dimissioni Maldini e nuovo CT, cosa succede

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© foto di Nicolò Campo/Image Sport

Non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La notizia era nell’aria da qualche ora ed è stata confermata ufficialmente dallo stesso allenatore tramite un messaggio sui social: “Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti”. Il messaggio continua simile a quanto già aveva pubblicato nella notte l'ex centrocampista, ma a questo punto diventa inevitabile chiedersi cosa accadrà.

La prima cosa da capire riguarda il destino di Paolo Maldini e Leonardo. Il direttore tecnico e l’advisor potrebbero lasciare il proprio ruolo in FIGC qualora non dovessero avere carta bianca nella scelta del nuovo commissario tecnico. Come riporta Sky, infatti, il veto a Pirlo sarebbe arrivato da Malagò dopo pressioni della politica ma Maldini e Leonardo non sarebbero disposti a subire un CT scelto da altri.

Il primo nome in lista potrebbe quindi diventare quello di Palladino, che però non scalda particolarmente nessuno, a meno che non si trovi un punto di incontro tra Malagò e Maldini e Leonardo per convergere su Mancini, da sempre primo nome del presidente FIGC. Sullo sfondo Conte, mai contattato finora ma spinto dai club di Serie A: in questo caso non è da escludere secondo il Messaggero anche la nomina di Chiellini al posto di Maldini. Tante strade aperte e poche certezze finora.