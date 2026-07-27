Marcos Antonio, il San Paolo e il mercato bloccato: il club "chiede aiuto" a Lotito
RASSEGNA STAMPA - Dopo la decisione della FIFA di bloccare il mercato del San Paolo per il mancato pagamento della prima rata da 1,05 milioni di euro dovuta alla Lazio per Marcos Antonio, il club brasiliano è ancora alla ricerca di una soluzione per sbloccare la situazione e tornare a operare sul mercato. Il divieto di tesseramento dei nuovi giocatori resta in vigore fino alla regolarizzazione del debito e ha prodotto già i primi effetti concreti, congelando l'arrivo di Domingos Duarte.
Secondo quanto riportano i media brasiliani, il consiglio di amministrazione del San Paolo starebbe valutando diverse alternative per trovare un'intesa con la Lazio. Tra le ipotesi, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è un'ulteriore dilazione del pagamento del milione ancora dovuto, ma anche la possibilità di inserire nell'operazione alcuni giovani provenienti dal settore giovanile del club.
Si tratta, a onor del vero, di soluzioni tutt'altro che semplici. La società di Lotito, a sua volta alle prese con la necessità di reperire liquidità, difficilmente rinuncerà a un credito già maturato o accetterà condizioni particolarmente favorevoli per il club brasiliano.