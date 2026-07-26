Calciomercato Lazio | Lemkin chiarisce: "Sono davvero felice al Twente"

CALCIOMERCATO LAZIO - Uno dei nomi accostati alla Lazio negli ultimi giorni è quello di Stav Lemkin, difensore centrale del Twente. Intervistato da De Twaalfde Man, però, il classe 2003 ha annunciato di voler rimanere in Olanda, raccontando il suo arrivo a Enschede. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Sapevo che il Twente era un ottimo club per i giovani calciatori che volevano fare il salto di qualità. Quando Jan (Streuer, il direttore sportivo, ndr.) mi ha chiamato, non è stata una decisione facile, ma il Twente era la mia prima scelta. Mi ha fatto capire chiaramente che voleva davvero che andassi al Twente. Mi ha dato molta fiducia per venire in questo club. Ho sentito che era la decisione giusta per me. E non me ne sono pentito nemmeno per un istante. Sono davvero felice qui e di poter giocare per questa squadra".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03