RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Flaminia Civita Castellana 6-0: vittoria larga per Gattuso

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Seconda vittoria su due test estivi per la Lazio di Gattuso. Dopo il successo contro la Primavera, la formazione biancoceleste ha battuto la Flaminia Civita Castellana per 6-0. Tre gol per tempo: prima quelli di Cancellieri, Dele-Bashiru e Ricardo Bordon, poi le reti di Ratkov, Rovella e Zaccagni (su rigore). È così che termina la prima fase di preparazione a Formello: la seconda inizierà il 29 luglio, per proseguire con il giro delle restanti amichevoli. La prossima sarà contro l'Avellino di Nesta, in programma l'1 agosto alle 11.

Training Center, Formello

Domenica 26 luglio 2026, ore 18

LAZIO - FLAMINIA CIVITA CASTELLANA 6-0 (2' Cancellieri, 30' Dele-Bashiru, 41' R. Bordon, 46' Ratkov, 54' Rovella, 90'+3 rig. Zaccagni)

LAZIO 1T (4-3-3): Mandas; Lazzari, R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Artistico, Serra (28' Sana Fernandes). A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic. All.: Gattuso.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA 1T (3-4-1-2): Fioravanti; Neri, Bonugli, Marnati; Rivelli, Fortun Raposo (31' El Hadji Serigne), Risolo, Casoli; Agrimi; Volpe (28' Riosa), Bocci. A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D'Angelo, Romanelli, Polidori, Paganetti, Burla, Anton, Di Girolamo, Billi. All.: Nofri Onofri.

LAZIO 2T (4-2-3-1): Mandas (69' Renzetti); Floriani, Doekhi, Marusic, Pellegrini (82' Serra; Belahyane, Rovella (69' Farcomeni); Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA 2T (3-4-1-2): Rosin; Bedini, Bruno, Misso; Casoli (56' Di Girolamo), D’Angelo (61' Paganetti), Ricozzi, Romanelli; Burla; Riosa (64' Polvillo), Polidori. A disp.: Anton, Billi. All.: Nofri Onofri.

NOTE

Arbitro: Marco Burattini (sez. Roma 1)

Assistenti: Simone Forina - Marco Martino

Recupero: 3' ; 3'

Ammoniti: Pellegrini (L)

SECONDO TEMPO

90'+3 - Finisce la partita: la Lazio batte 6-0 la Flaminia Civita Castellana.

90'+3 - Rigore per la Lazio: fallo in area di Bruno su Ratkov. Calcia Zaccagni che non sbaglia e segna il 6-0 allo scadere.

90' - Tre minuti di recupero.

88' - Dalla sinistra, rientra sul destro Farcomeni che calcia a giro. Risponde ancora Rosin.

84' - Occasione per la Lazio con Doekhi. Il difensore è andato a colpire di testa sul calcio d'angolo di Zaccagni. Blocca Rosin.

82' - Cross dalla sinistra di Romanelli, prova la girata in area Polvillo. Palla alta. Nuovo cambio per Gattuso: problemi per Pellegrini che chiede il cambio. Rientra quindi Serra dopo la mezz'ora giocata nel primo tempo.

79' - Altra buona progessione sulla destra di Floriani Mussolini. Servito poi Zaccagni in area, che appoggia di tacco per Dia. Murato il suo tiro, la palla torna al capitano, nuovamente bloccato dalla difesa avversaria.

75' - Occasione per Zaccagni. Schiaccia troppo il tiro in area, una volta servito dalla destra da Floriani Mussolini. Lazio vicinissima al sesto gol.

71' - Riprende il gioco.

69' - Ammonito Pellegrini per il fallo su Paganetti. Altri due cambi per la Lazio: Farcomeni per Rovella e Renzetti per Mandas. Dopo di che si ferma il gioco: è tempo di cooling break.

68' - Ancora Noslin che parte sulla destra. Troppo centrale il suo cross, che finisce tra le mani di Rosin.

65' - Affondo di Pellegrini sulla fascia sinistra. Il suo cross basso arriva in area a Noslin, murato da Rosin.

63' - Discesa sulla destra di Floriani Mussolini, che serve all'indietro Dia. Il suo tiro trova la risposta attenta di Rosin.

61' - Scoppia una rissa in campo tra Pellegrini e D'Angelo. Il terzino della Lazio è andato a difendere Zaccagni, che aveva preso il secondo duro colpo dal calciatore della Flaminia Civita Castellana.

58' - Cross di Zaccagni sul secondo palo. Sponda di testa di Floriani Mussolini, che però non trova nessuno in area.

54' - Segna ancora la Lazio. Bellissimo gol da fuori di Rovella, che calcia al volo sulla sponda di Dia. Il senegalese era stato servito da un'ottima progressione sulla fascia di Noslin. È 5-0.

53' - Rientra Zaccagni.

52' - Intervento duro su Zaccagni che resta a terra, il fallo è di D'Angelo. Entrano in campo i medici della Lazio. Deve uscire il numero dieci: la squadra di Gattuso è attualmente senza un giocatore.

46' - Parte subito forte la Lazio: alla prima azione arriva il 4-0. Il gol è di Ratkov, servito dalla destra da Noslin.

46' - Inizia il secondo tempo. Cambia quasi tutta la formazione della Lazio, questo è l'undici del secondo tempo: Mandas; Floriani, Doekhi, Marusic, Pellegrini; Belahyane, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Si chiude il primo tempo: Lazio in vantaggio per 3-0 sulla Flaminia Civita Castellana.

45'+1 - Cross in area per Bocci: si invola Bordon di testa ad allontanare il pallone. Ripartenza successiva della Lazio sprecata da Taylor, che non trova Artistico in mezzo.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Grande aggancio di Rovella sul lancio lungo di Mandas. Il centrocampista della Lazio però perde palla in progressione.

41' - Arriva il terzo gol della Lazio, segnato da Ricardo Bordon. Spizzato il calcio d'angolo di Rovella, interviene il difensore che calcia in porta in spaccata. Fioravanti non riesce a smanacciare: è 3-0.

35' - Azione personale di Sana Fernandes che arriva al tiro di destro: blocca Fioravanti.

30' - Raddoppio della Lazio: gol di Dele-Bashiru. Sana Fernandes serve Pedraza in sovrapposizione sulla sinistra: il suo cross basso trova il centrocampista nigeriano davanti la porta, che non sbaglia il tap-in. È 2-0.

28' - Arriva Bordon al tiro: palla a lato. Primi cambi della gara: per la Flaminia Civita Castellana entrano Riosa ed El Hadji Serigne al posto di Volpe e Fortun Raposo; per la Lazio fuori Serra e dentro Sana Fernandes.

25' - Riprende la gara. Cambia il centrocampo di Gattuso: Dele-Bashiru si inverte con Taylor nel 4-3-3.

23' - L'arbitro ferma il gioco: cooling break.

20' - Gol annullato alla Lazio. Aveva segnato Artistico, trovato in area da Taylor con un filtrante. Tutto fermo però, era in fuorigioco.

18' - Punizione per la Lazio da posizione centrale. Cross di Rovella sul secondo palo: non trova nessuno, palla sul fondo.

14' - Grande azione personale di Serra sulla sinistra che arriva a crossare dal fondo. Allontana in extremis Marnati.

8' - Taylor imbuca per Cancellieri, che sbaglia lo stop regalando palla a Fioravanti. Poco dopo calcia Rovella da fuori area: tiro troppo centrale, blocca il portiere della Flaminia Civita Castellana.

5' - Ci prova Lazzari da fuori: palla alta.

4' - Altro errore della Flaminia Civita Castellana e ripartenza della Lazio. Sbaglia Risolo, intercetta Dele-Bashiru al centro che offre a sinistra per Serra. L'esterno si sposta la palla sul destro senza riuscire però a concludere.

2' - Vantaggio della Lazio: segna Cancellieri, che sfila il pallone a Marnati e batte Fioravanti di sinistro. È 1-0.

1' - Subito un'occasione per la Flaminia Civita Castellana. Errore di Mandas in uscita sul lancio di Volpe; recupera Bocci, che calcia a porta vuota. Interviene Provstgaard che salva sulla linea.

1' - Inizia il match a Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Squadre in campo per il riscaldamento: il fischio d'inizio è previsto alle 18.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta dell'amichevole tra Lazio e Flaminia Civita Castellana, in campo al Training Center di Formello. È la seconda gara del precampionato della squadra di Gattuso, che chiude la prima fase della preparazione contro la formazione di Serie D. Appuntamento alle 18 per il fischio d'inizio del match.