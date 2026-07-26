Torino, un ex Lazio nello staff. Simeone: "C'è bisogno di questo"
26.07.2026 09:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato del ritiro, del nuovo tecnico, della speranza che i tifosi del Torino tornino presto allo stadio, ma anche di qualche presenza "d'eccezione" all'interno dello staff di Abate.
Il neo-allenatore granata, infatti, può contare sul supporto di Lucas Biglia, ex Lazio. Sulla sua presenza, e quella di Raimondi, il Cholito si è espresso in questo modo: "Sono due ex calciatori, e quindi capiscono di calcio. C'è bisogno di queste cose. Sono molto contento che due persone con la loro passione siano dentro questo gruppo".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.