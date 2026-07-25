Summerville, il danno oltre la beffa: l'Al Hilal prende in giro la Roma - VD
25.07.2026 19:30 di Simone Locusta
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Dopo aver soffiato Crysencio Summerville alla Roma, l'Al Hilal ha accolto il calciatore con un video che non è passato inosservato, soprattutto all'ombra del Colosseo.
Nel filmato di presentazione compare infatti una frase che sembra contenere una chiara allusione al duello di mercato vinto dal club saudita. Dopo l'inizio con la scritta "Tutte le strade portano a...", il messaggio si completa con "Riyadh", ribaltando il celebre detto legato alla Capitale.
Un riferimento che è un'esplicita frecciata ai giallorossi, un dettaglio che ha acceso i commenti sui social e che rende ancora più amaro l'epilogo della trattativa per la Roma, ora impegnata a individuare un'alternativa sul mercato. Di seguito il video.
July 24, 2026
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.