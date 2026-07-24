Calciomercato Lazio | Capitolo attacco, Gattuso alza il pressing su Fabiani: la richiesta

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio prosegue la preparazione a Formello, è andato in scena anche il primo test di questa pre-season e Gattuso ha avuto modo di fare l prime valutazioni dopo qualche giorno di lavoro. La squadra non è completa, ci sono diversi reparti da rinforzare e l’attacco è uno di questi.

Dopo la partitella in famiglia, contro la Primavera di Punzi, il tecnico - come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero - avrebbe alzato il pressing sul direttore sportivo Fabiani chiedendo una punta. Necessaria per poter affrontare la stagione che verrà. I nomi sul taccuino sono diversi e si conoscono da un po’, l’ultimo aggiunto è quello di Carlos Espí che, prosegue il quotidiano, era già seguito dai biancocelesti a gennaio dopo la cessione di Castellanos. Non è mai uscito dai radar e anche l’ex ct avrebbe dato il via libera alla trattativa. La richiesta del Levante è di 20 milioni di euro, il club farà un tentativo anche se la prima scelta è, come vi abbiamo raccontato, Santiago Gimenez. In ogni caso, servirà prima lavorare sulle uscite e in questo reparto sono in due alla porta: Ratkov e Dia.

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