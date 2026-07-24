Foschi: "Guardiola dovrà vedere Sassuolo - Lazio per cercare i giocatori"

L'allenatore Luciano Foschi ha parlato in diretta negli studi di Sportitalia del tema Guardiola e del problema centravanti che la Nazionale italiana vive da tempo. Di seguito le sue parole.

"Noi avevamo un attaccante della Nazionale che si è salvato a 3 giornate dalla fine eun altro che gioca in Arabia, una volta giocavano nella Juve, nel Milan, nell'Inter. Anche se noi diamo 20 milioni a Guardiola, deve andare a vedere Sassuolo - Lazio per cercare i giocatori. Deve andare in Serie B per trovare i campioni, forse. Il problema è il nostro, non è di Guardiola".