Lazio, è coffee break: il siparietto tra Cataldi e Zaccagni - FOTO

Siparietto negli spogliatoi tra Danilo Cataldi e Mattia Zaccagni. Il centrocampista della Lazio, improvvisatosi barman, ha servito un caffè al capitano biancoceleste, che ha apprezzato il gesto e lo ha ringraziato pubblicando la scena in una storia su Instagram. Un momento che conferma il clima sereno e disteso all'interno del gruppo, tra un allenamento sotto il sole cocente e l'altro, un coffee break è necessario. Di seguito lo scatto social.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.