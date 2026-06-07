Lazio, Ratkov è già in campo: il messaggio social - FOTO
07.06.2026 22:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Non perde tempo Petar Ratkov. L’attaccante arrivato alla Lazio a gennaio ha voglia di tornare sul terreno di gioco e di sfruttare la chance del cambio in panchina per provare a ritagliarsi spazio in biancoceleste. Tra le richieste del club a Gattuso, infatti, c’è anche quella di valutare in ritiro il serbo che, intanto, si è immortalato sui social su un campo di calcio circondato da palloni e con un cuore rosso a corredo. Di seguito l’immagine.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.