Lazio, Provstgaard amaro: "Non era il finale che sognavamo..." - FOTO

24.05.2026 13:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Provstgaard amaro: "Non era il finale che sognavamo..." - FOTO
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La Lazio ha chiuso la sua stagione vincendo contro il Pisa e salutando Pedro. Attraverso un post su Instagram, Oliver Provstgaard ha fatto un piccolo bilancio della sua annata con la maglia biancoceleste, dando l'appuntamento ai tifosi per la ripresa. Di seguito ciò che ha scritto: "Non era il finale che sognavamo, ma chiudere con una vittoria conta. Grazie a tutti e ci vediamo dopo la pausa".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.