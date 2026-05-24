Lazio, Provstgaard amaro: "Non era il finale che sognavamo..." - FOTO
24.05.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio ha chiuso la sua stagione vincendo contro il Pisa e salutando Pedro. Attraverso un post su Instagram, Oliver Provstgaard ha fatto un piccolo bilancio della sua annata con la maglia biancoceleste, dando l'appuntamento ai tifosi per la ripresa. Di seguito ciò che ha scritto: "Non era il finale che sognavamo, ma chiudere con una vittoria conta. Grazie a tutti e ci vediamo dopo la pausa".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.