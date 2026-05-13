Lazio, Radu è pronto: sciarpa e maglia di Marusic per la finale - FT
13.05.2026 18:15 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Stefan Radu è pronto a tifare in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro l'Inter. L'ex capitano biancoceleste, rimasto legatissimo ai colori della Lazio, ha caricato sul proprio profilo Instagram una storia che avrà fatto emozionare i tifosi laziali: "Maglia celeste e sciarpa al collo", questo il messaggio di Stefan. La maglia scelta è quella dell'ex compagno Adam Marusic, il quale con ogni probabilità partirà titolare nel match dell'Olimpico. Di seguito la storia di Radu.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.