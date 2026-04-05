Vacanze TOP a -20% anche in alta stagione: Club Esse premia Lalaziosiamonoi
Vacanze TOP a -20% anche in alta stagione: Club Esse premia Lalaziosiamonoi
È tempo di mare: per i tifosi della Lazio sconti esclusivi fino al -20% con Club Esse
La stagione entra nel vivo, le emozioni non mancano. Ma c’è anche un momento preciso dell’anno in cui serve fermarsi, respirare e ricaricare. Quel momento è adesso.
E quando si parla di estate, la risposta è sempre una: mare.
Per i lettori de LaLazioSiamoNoi.it arriva una grande opportunità: Club Esse, nuovo partner commerciale, mette a disposizione condizioni esclusive per vivere una settimana di vacanza tra Sardegna e Calabria… senza pensieri.
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SARDEGNA E CALABRIA: IL MARE COME LO VUOI TU
Club Esse è una catena di resort presente in alcune delle località più belle d’Italia.
Strutture sul mare, spesso a pochi passi dalla spiaggia, pensate per offrire una vacanza completa, semplice e organizzata.
Piscine, spiaggia attrezzata, pensione completa, attività sportive, animazione.
Tutto è già incluso. Tu devi solo arrivare e goderti il momento.
Perfetto per famiglie, coppie e gruppi di amici.
Perfetto per chi vuole staccare davvero.
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Per chi vive ogni giorno LaLazioSiamoNoi, c’è un vantaggio dedicato:
Fino al 20% di sconto
Pensione completa inclusa
Soggiorno minimo 7 notti per 2 persone
Un’offerta non disponibile sui canali ufficiali, ma accessibile solo tramite link dedicato.
LE DESTINAZIONI
Sardegna
Club Esse Shardana – Santa Teresa Gallura
Club Esse Gallura Beach – Aglientu
Calabria
Club Esse Aquilia Beach Village – Badolato Marina
Club Esse Sunbeach – Squillace Lido
Quattro destinazioni diverse, un unico obiettivo:
mare, relax e zero pensieri.
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🚀 L’ESTATE NON ASPETTA
Le migliori settimane finiscono in fretta.
Le occasioni anche.
Chi prima arriva… sceglie meglio.
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È tempo di mare. E questa volta… con un vantaggio in più.