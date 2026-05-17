WOMEN | Lazio, finale amaro: il ko a Firenze vale il quinto posto
17.05.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio Women esce sconfitta dalla sfida esterna con la Fiorentina, le padrone di casa si sono imposte 2-1 grazie alle reti di Tryggvadottir e Bredgaard. A nulla è servito il gol di Karczewska dalla bandierina arrivato troppo tardi, a ridosso del triplice fischio quando ormai la partita era già decisa. Le biancocelesti cedono il quarto posto alle toscane e chiudono la stagione al quinto posto a quota 33, con un po' di rammarico per i punti persi nel corso dell'anata che avrebbero pouto garantirle qualche soddisfazione in più.
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