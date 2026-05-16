Roma - Lazio, Curva Nord vuota al derby: il dato sui biglietti venduti
16.05.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Un derby pressoché giallorosso, almeno sugli spalti. Mai come domenica la Roma giocherà in casa e avrà la maggior parte dei suoi tifosi all'Olimpico. Il motivo è legato all'annuncio del tifo organizzato della Lazio, che rimarrà fuori dallo stadio e starà a Ponte Milvio per tutti i novanta minuti della gara.
Come riportato da Il Tempo, infatti, i biglietti venduti per il settore della Curva e dei Distinti Nord sono circa 800. Un numero davvero esiguo dettato proprio dalla contestazione portata avanti da mesi da parte del cuore del pubblico biancoceleste contro il presidente Lotito. E che anche al derby non si fermerà.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.