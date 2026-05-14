Derby, senza i tifosi della Lazio la Roma può vendere biglietti per i settori 'cuscinetto'
14.05.2026 20:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Da capire ancora quando si giocherà Roma-Lazio, derby della Capitale valido per la penultima giornata del campionato di Serie A che è finito al centro del caos. Ma c'è una novità importante per quanto riguarda il pubblico dello stadio Olimpico.
A seguito dell'autorizzazione delle autorità competenti, dato il numero ridotto dei tifosi ospiti, la Roma fa infatti sapere che è stata autorizzata la vendita dei biglietti per il derby anche nei settori nord della Tevere, solitamente adibiti a zona cuscinetto.
Si tratta di una decisione resa possibile, di fatto, dallo sciopero dei tifosi della Lazio, che da tempo sono in protesta contro la società motivo per cui non entrano allo stadio.