Lazio - Inter, supplementari o rigori? Cosa succede in caso di parità in finale
08.05.2026 07:00 di Christian Gugliotta
La finale di Coppa Italia è ormai alle porte. Lazio e Inter sono pronte a contendersi il trofeo nell'ultimo atto della competizione, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico. Conquistato lo Scudetto, i nerazzurri hanno l'opportunità di centrare una doppietta che manca dal 2010, mentre per i biancocelesti sarà un'occasione d'oro per tornare ad alzare un coppa che manca da oltre sei anni.
Come per i quarti e per le semifinali, se il risultato dovesse restare in parità fino allo scadere dei 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari. Nel caso in cui la situazione restasse invariata al termine dei 30 minuti aggiuntivi, la finale si deciderà ai calci di rigore.
Pubblicato il 07/05
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.