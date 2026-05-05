Lazio - Inter, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
La prima di due sfide contro l'Inter, entrambe all'Olimpico. Si parte dal campionato, poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Sarri ritroverà Gila, gestito nelle ultime uscite della Lazio. È previsto subito titolare sabato per mettere minuti in vista del 13 maggio: farà coppia con Romagnoli di fronte a Motta e si alternerà con Provstgaard. Sulle fasce potrebbero rifiatare sia Marusic che Nuno Tavares, con Lazzari e Pellegrini in campo dall'inizio. Dubbio Cataldi a centrocampo: soffre di problemi muscolari, il suo obiettivo è quello di rientrare mercoledì prossimo. In regia possibile sorpresa Rovella, tornato a giocare con la Cremonese: è in ballottaggio con Patric. Le due mezzali, invece, non dovrebbero cambiare: ancora Basic e Taylor. In attacco Cancellieri dovrebbe sostituire Isaksen una volta rientrato dalla squalifica; Noslin e Zaccagni sono in vantaggio sugli altri per completare il tridente.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Marusic, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Belahyane, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin. All.: Sarri
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All.: Chivu.