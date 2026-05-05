Lazio - Inter, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

05.05.2026 16:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Inter, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

La prima di due sfide contro l'Inter, entrambe all'Olimpico. Si parte dal campionato, poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Sarri ritroverà Gila, gestito nelle ultime uscite della Lazio. È previsto subito titolare sabato per mettere minuti in vista del 13 maggio: farà coppia con Romagnoli di fronte a Motta e si alternerà con Provstgaard. Sulle fasce potrebbero rifiatare sia Marusic che Nuno Tavares, con Lazzari e Pellegrini in campo dall'inizio. Dubbio Cataldi a centrocampo: soffre di problemi muscolari, il suo obiettivo è quello di rientrare mercoledì prossimo. In regia possibile sorpresa Rovella, tornato a giocare con la Cremonese: è in ballottaggio con Patric. Le due mezzali, invece, non dovrebbero cambiare: ancora Basic e Taylor. In attacco Cancellieri dovrebbe sostituire Isaksen una volta rientrato dalla squalifica; Noslin e Zaccagni sono in vantaggio sugli altri per completare il tridente.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Marusic, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Belahyane, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin. All.: Sarri

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All.: Chivu.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.