Lazio, Noslin sbanca Cremona: "Niente paura, basta avere fede" - FOTO
05.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Entra e risolve la partita. Anzi, la pareggia e poi la vince. Assist e gol per Tijjani Noslin contro la Cremonese, in uno splendido momento di forma negli ultimi tempi. L'attaccante della Lazio ha prima servito a Isaksen il pallone dell'1-1, poi nel finale ha disegnato la rete della vittoria. Sui social ha esultato citando un versetto della Bibbia: "Non temere, soltanto abbi fede". Di seguito il post.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.