Lazio, Romagnoli ai saluti e rebus Gila: rimane in piedi la pista Arnau Martinez
RASSEGNA STAMPA - Saranno settimane di cambiamenti importanti nel pacchetto arretrato in casa Lazio. È ai saluti Alessio Romagnoli dopo averli rimandati di sei mesi: il centrale andrà all’Al Sadd in Qatar non appena verranno sistemati gli ultimi dettagli.
Rimane da valutare anche il futuro di Mario Gila: lo spagnolo è la prima scelta di Allegri al Napoli e sarebbe ben contento di trasferirsi sotto il Vesuvio, ma c’è al momento da fare i conti con la richiesta della Lazio lontana dall’offerta dei partenopei.
In ogni caso, almeno un nuovo innesto dovrà arrivare. Per questo, riporta l’edizione odierna del Messaggero, rimane viva la candidatura di Arnau Martinez. Lo spagnolo è un profilo particolarmente apprezzato dalla Lazio perché in grado di giocare al centro, ma all’occorrenza anche sulla destra.