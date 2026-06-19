Calciomercato Lazio | Asp, c'è l'accordo? Importanti novità sulla trattativa
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha fatto dei passi avanti per l'arrivo di Asp Jensen? Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo social sembrerebbe esser così. La società biancoceleste, stando a quanto scrive l'esperto di mercato, sarebbe riuscita a trovare un accordo con il calciatore per il suo trasferimento in Serie A. Asp avrebbe accolto favorevolmente l'idea di venire a giocare in Italia, favorendo così la buona riuscita della trattativa.
LA TRATTATIVA CON IL BAYERN - La Lazio ora si metterà al tavolo con il Bayern Monaco (forte del sì del calciatore), nella speranza di chiudere l'accordo anche con il club bavarese. La volontà dei biancocelesti sarebbe quella di evitare un'alta percentuale sulla futura rivendita, evitando un Gila-bis. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti che da Formello sperano possano portare rapidamente a una stretta di mano.
Pubblicato il 18/06