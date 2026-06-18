Elezioni Figc, è arrivato il parere dell'ANAC: la decisione su Malagò
È arrivato il responso dell'ANAC, a cui si era rivolto per chiarimento il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi dopo l’interrogazione parlamentare della Lega Nord. Malagò è eleggibile per la presidenza della Figc.
La questione era nata dall'ipotesi che Malagò violasse il divieto di “pantouflage” previsto dalla Legge Severino, che impedisce agli ex dipendenti pubblici, nei tre anni successivi alla fine dell’incarico, di lavorare per soggetti privati su cui avessero poteri di controllo. Una situazione che, ha spiegato l'anticorruzione, non sussiste nei rapporti tra Coni e Federcalcio.
Nello specifico, l’ANAC ha spiegato che il divieto di “pantouflage” riguarda “i rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego”. Non rientra tra questi quello di “presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione”, come appunto la FIGC e l’ufficio di presidenza. L'ex presidente del Coni dunque, potrà essere candidato alle elezioni del prossimo 22 giugno e sembrerebbe essere nettamente favorito su Giancarlo Abete.
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