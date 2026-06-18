Calciomercato Lazio | Il Napoli non molla Gila. Bournemouth alla finestra

18.06.2026 10:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Il Napoli non molla Gila. Bournemouth alla finestra
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RASSEGNA STAMPA - Il Napoli insiste per Gila. Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore i partenopei hanno trovato un accordo con il difensore spagnolo, andandosi a scontrare, però, con il muro alzato dalla Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno ribadito la loro volontà di trattenere il giocatore fino alla scadenza del contratto, rispettando quanto promesso a Gattuso.

Il Napoli, dal canto suo, non sembra intenzionato a mollare. Secondo Il Messaggero, nelle prossime ore potrebbe arrivare un rilancio. De Laurentis ha la forza economica per alzare l'offerta e Gila è stata una richiesta specifica fatta dal nuovo tecnico azzurro Massimiliano Allegri

In agguato, però, resta anche il Bournemouth. Durante le trattative per Mandas, ora destinato a restare a Formello, le Cherries hanno aperto il discorso per il centrale e non è da escludere che, se il Napoli dovesse perdere tempo, possa arrivare un primo approccio anche dal club di Premier.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.