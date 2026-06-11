Calciomercato Lazio | Pellegrini può andare in Premier: un club interessato
Cerca casa Luca Pellegrini. Anche se dal canto suo il terzino sarebbe felice di rimanere a Formello, la Lazio sembra intenzionata a scaricare il giocatore visto il contratto in scadenza tra un anno e l’alto ingaggio percepito, oltre all’arrivo di Pedraza in un reparto già affollato da Tavares.
Su Pellegrini è sempre vivo l’interesse del Como, che in più di un’occasione ha pubblicamente espresso il proprio gradimento per il terzino della Lazio. Che, però, nelle ultime ore sembra essere finito nel mirino di un altro club.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, su Luca Pellegrini ci sarebbe anche un club di Premier League, che avrebbe già avviato i contatti. Si tratta nello specifico dell’Hull City, fresco vincitore dei playoff promozione in Championship e quindi pronto alla prima stagione nella massima divisione inglese da dieci anni a questa parte.