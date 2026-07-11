Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Nuovo centrocampista nel mirino"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue un centrocampista all'estero. A riportarlo è il portale tedesco fussballtransfers.com, secondo cui la società biancoceleste si sarebbe iscritta alla corsa per Connor Barron. Si tratta di un mediano scozzese che attualmente milita nei Rangers Glasgow, in cui si è trasferito a parametro zero nel 2024 dall'Aberdeen. Classe 2002, ha un contratto fino al 2028: quest'anno ha messo a referto due assist e zero gol in 35 partite giocate (compresa l'Europa League). Su di lui c'è anche l'interesse del Bologna e dell'Eintracht Francoforte. La priorità della Lazio però al momento è quella di assicurarsi un difensore centrale, soprattutto dopo le partenze di Gila e Romagnoli.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03