Calciomercato Lazio | Dalla Germania rilanciano un vecchio obiettivo: “Costa 16 milioni”
Torna di moda un vecchio obiettivo in casa Lazio. Dalla Germania, infatti, anche la squadra biancoceleste viene segnalata tra le pretendenti a un ex calciatore del Bayer Leverkusen, oggi impegnato in Spagna.
Il nome è quello di Gustavo Puerta, che già in inverno era stato accostato alla Lazio dopo l’addio di Guendouzi. Classe 2003, sarà impegnato al Mondiale con la Colombia e ha giocato nell’ultima stagione con la maglia del Racing Santander nella Segunda División spagnola, ottenendo la promozione in Liga.
Oltre alla Lazio sul centrocampista ci sarebbe anche l’interesse di Betis, Villarreal, Porto e Bologna e, sul contratto in scadenza nel 2029 che lega Puerta al Racing Santander, ci sarebbe una clausola da 16 milioni di euro, di cui la metà spetterebbe al Bayer Leverkusen.
🚨 Excl. 🇪🇸🇨🇴— Dominik Schneider (@FT_schneidi) June 4, 2026
A Gustavo #Puerta move could generate additional income for #Bayer04. Negotiations are underway with several clubs, including #RealBetis, #VillarrealCF, #FCPorto, #Lazio & #FCBologna. Leverkusen retain a 50% sell-on clause. Puerta's release clause is set at €16m. pic.twitter.com/WdK3aPR1ob