Lazio, problemi per Pellegrini: il terzino chiede il cambio
26.07.2026 19:38 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Altra situazione da monitorare a Formello in vista della ripresa che vedrà protagonista la Lazio dal 29 luglio, quando inizierà la seconda parte del ritiro. Ai calciatori infortunati e a quelli acciaccati rischia di aggiungersi infatti anche Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste è stato costretto a chiedere il cambio a circa dieci minuti ala fine dell’amichevole contro il Flaminia Civita Castellana, con Federico Serra che è rientrato in campo al suo posto in un insolito ruolo di terzino. Da capire se per Pellegrini si sia trattato di uno stop precauzionale o di un problema più serio.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.