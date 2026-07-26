Lazio, si chiude la prima parte di ritiro: il programma di Gattuso

26.07.2026 13:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, si chiude la prima parte di ritiro: il programma di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - L’amichevole contro il Flaminia Civita Castellana in programma oggi chiuderà la prima parte di ritiro in casa Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo alle 18:00 ancora sul campo centrale di Formello vista l’indisponibilità del Fersini.

Quindi, come ricorda oggi il Corriere dello Sport, arriveranno un paio di giorni di stop per la squadra di Gattuso. Dopo il riposo infatti la Lazio ripartirà da mercoledì 29 luglio fino a domenica 9 agosto.

In questo periodo i biancocelesti giocheranno quattro amichevoli: l’1 agosto a Formello contro l’Avellino, il 2 agosto in trasferta ad Ascoli, il 5 agosto a Formello contro l’Ostiamare e infine, a una settimana dal primo impegno ufficiale, la Lazio chiuderà il proprio ritiro il 9 agosto in trasferta a Frosinone.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.