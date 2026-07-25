Calciomercato Lazio | Occhio ai saldi: Lotito cerca sconti... a Firenze

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Cercasi occasioni di mercato. La Lazio può fare solo quello. Si è partiti con gli acquisti di Doekhi e Pedraza, entrambi a parametro zero, adesso Lotito continua su questa scia, guardando al 'fuori tutto' delle altre squadre.

L'ultima idea della Lazio, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quella di strappare un centrocampista in prestito. Si guarda in casa della Fiorentina, dove Marco Brescianini e Giovanni Fabbian sembrano fuori (o quasi) dal progetto Viola. Da Firenze smentiscono, niente sconti, ma sono profili che il club biancoceleste ha già cercato in passato e che piacciono alla dirigenza.

La verità è che sembra ci sia in atto una vera e propria rivoluzione a Firenze, con Paratici che sta rivoluzionando la rosa del club. Brescianini e Fabbian si aggiungono a Piccoli e Comuzzo nella lista della Lazio, che vuole sfruttare il cambiamento Viola: i primi due sono stati riscattati per 23 milioni, se Lotito li vuole deve garantire condizioni di riscatto precise. Il prestito secco non sarebbe accettato. Serve uno sforzo.