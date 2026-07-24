PRIMAVERA | Lazio, stop in amichevole contro il Grosseto: il risultato
24.07.2026 19:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Stop per la Lazio Primavera in amichevole contro il Grosseto. La formazione toscana vince di misura per 1-0 grazie alla marcatura di Tosi al 7' del primo tempo. Prosegue il ritiro estivo ad Ovindoli per la squadra di mister Punzi che, dopo il test contro la prima squadra e l'amichevole di oggi, sarà impegnata domani contro una rappresentativa locale e martedì 28 luglio affrontera l'Albalonga. C'è ancora tempo, dunque, per la formazione biancoceleste, che dovrà arrivare pronta all'esordio ufficiale nel campionato Primavera 1, previsto il 22 agosto alle ore 11 in trasferta contro il Lecce.