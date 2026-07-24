Ex Lazio | Piccolo lapsus per Baroni: ha confuso Montipò con Provedel

Al termine del''amichevole tra Hellas Verona e Virtus Verona, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. L'ex allenatore della Lazio si è però lasciato sfuggire un piccolo lapsus, scambiando Lorenzo Montipò con Ivan Provedel, portiere allenato in biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Noi dobbiamo ancora prendere quattro o cinque giocatori e sicuramente fare una cessione a parte quella di Provedel. Scusatemi, intendevo dire Montipò."

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.