Lazio, Romagnoli è di nuovo in gruppo: le ultime sul futuro del difensore

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RASSEGNA STAMPA - A volte ritornano. Stavolta per cause di forza maggiore. Il trasferimento all'Al-Sadd si è improvvisamente bloccato e Alessio Romagnoli è tornato a disposizione della Lazio. Ieri, alle 14, Romagnoli si è presentato all'Isokinetic per sostenere i test atletici già effettuati dal resto della squadra lo scorso 10 luglio, prima dell'inizio del ritiro.

Nel pomeriggio, alle 18, il primo allenamento agli ordini di Gattuso. Dopo l'attivazione tecnica con il gruppo, il centrale ha svolto un lavoro differenziato durante la parte tattica, proseguendo il programma di riatletizzazione.

Il suo futuro, però, resta ancora tutto da scrivere. Lo stop dell'operazione è legato ai problemi che l'Al-Sadd sta affrontando sul fronte delle operazioni internazionali. Come scrive il Corriere dello Sport, per riaprire la trattativa servirebbe un nuovo accordo con la Lazio, prevedendo un pagamento dilazionato rispetto a quanto stabilito inizialmente, ipotesi tutt'altro che semplice. Non è escluso, inoltre, che dietro il rallentamento ci sia anche un ripensamento del club qatariota, che nel frattempo ha cambiato allenatore e deve fare i conti con i limiti sul numero di calciatori extracomunitari tesserabili.