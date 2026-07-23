Lazio, Pedraza non teme la concorrenza sulla fascia: deciderà Gattuso

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Durante la conferenza stampa di presentazione, al neo acquisto biancoceleste Alfonso Pedraza è stato chiesto se si aspetta di partire titolare nonostante la concorrenza di Nuno Tavares e Luca Pellegrini. Lo spagnolo ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando che sarà l'allenatore a fare le sue scelte. Da parte sua, ha assicurato che darà il massimo per la squadra. Di seguito le sue parole:

"È una domanda per l'allenatore (ride, ndr.). Io darò sempre il massimo in allenamento, poi sarà lui a decidere chi partirà titolare. In questa settimana è stata carica di allenamento fisico: ora il mister ci chiede di essere intensi, poi di attaccare secondo le caratteristiche che ha ognuno".