Lazio Women, Simonetti si presenta al Como: "Mi sono trasferita perché..."

Flaminia Simonetti ha lasciato la Lazio Women per diventare una nuova centrocampista del Como Women. La classe 1997 lascia i coloroi biancocelesti dopo 42 presenze e 4 gol per provare una nuova avventura in Lombardia. All'interno del comunicato ufficiale del club lariano, sono presenti anche le prime parole della Simonetti da giocatrice del Como, in cui spiega il motivo che l'ha spinta ad accettare il trasferimento.

"Sono molto felice di essere qui. Fin dal primo momento ho percepito la fiducia della società, che mi ha cercata e mi ha fatto sentire parte di un progetto nel quale ho creduto subito. Arrivo al Como Women con entusiasmo e con la volontà di mettere a disposizione della squadra la mia esperienza, cercando di dare il massimo ogni giorno".