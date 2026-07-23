Lazio, gli abbonamenti fanno flop. E il giallo numeri non cambia la sostanza

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RASSEGNA STAMPA - Un flop annunciato e ora certificato. Al netto di quelli che siano i veri numeri, tra quanto riportato dai rivenditori e quanto invece sostenuto - senza comunicato ufficiale - dalla Lazio.

Il club biancoceleste ieri faceva sapere in voce tramite i propri canali che il numero di abbonamenti staccati aveva superato quota duemila. Per l’esattezza, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, circa 2050. Sempre il quotidiano svela però come secondo i rivenditori il numero sarebbe di appena 1310 tessere.

Un divario tutt’altro che marginale e difficile da giustificare, considerando come non cambi la sostanza: a seconda del numero preso in considerazione, rispetto ai 19.386 abbonati di un anno fa al termine della prima fase la quota odierna si attesta al 7 o al 10%. Un flop evidente e che fa rumore, che si tratti di 1310 o 2050 abbonamenti.