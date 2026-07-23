Lazio, Romagnoli tra visite e (per ora) reintegro: cosa può succedere

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RASSEGNA STAMPA - Rischia seriamente di saltare per la seconda volta in sei mesi il trasferimento di Alessio Romagnoli in Qatar. La situazione con l’Al-Sadd vive al momento una fase di stallo totale, con Lotito che non è disposto a concedere il pagamento dilazionato ai qatarioti. E allora il centrale torna almeno per il momento a disposizione della Lazio.

Dopo aver svolto una prima fase di visite mediche, infatti, come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, Romagnoli sarà nel primo pomeriggio di oggi in Isokinetic prima di rimettersi a disposizione a Formello. La Lazio vista la situazione lo ha infatti richiamato in ritiro, dopo che il difensore aveva passato gli ultimi giorni ad allenarsi al Due Ponti.

Chiaro, però, che il reintegro potrebbe essere a tempo determinato. Romagnoli farebbe estremamente comodo a Gattuso, ma lo strappo tra il centrale e la società sembra difficile da ricucire. Non è da escludere allora anche una risoluzione consensuale che farebbe terminare il rapporto tra il difensore e la Lazio. Attesi confronti, quindi, sperando in novità positive dal Qatar.