Lazio, Isaksen vede il rientro: ecco quando può tornare in campo

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RASSEGNA STAMPA - Il conto alla rovescia è iniziato. Gustav Isaksen è sempre più vicino alla conclusione della prima fase del recupero e, tra una decina di giorni, dovrebbe finalmente tornare a lavorare sul campo per iniziare la rincorsa ai compagni. L'esterno biancoceleste era stato operato il 1° luglio all'UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera per risolvere una sports hernia bilaterale, problema che lo aveva accompagnato nell'ultima parte della scorsa stagione.

L'intervento, eseguito dal professor Joachim Conze in coordinamento con lo staff medico biancoceleste, prevedeva un mese di riabilitazione, motivo per cui Isaksen ha dovuto saltare l'intero ritiro estivo. Terminata questa fase, inizierà il lavoro personalizzato sul campo per recuperare il ritardo accumulato rispetto ai compagni. Il rientro sarà graduale, senza forzature: dopo quasi un mese di inattività servirà tempo per ritrovare ritmo, brillantezza e condizione atletica.

Una volta tornato ad allenarsi, Isaksen dovrà affrontare circa un altro mese di preparazione specifica prima di essere considerato pronto per una gara ufficiale. L'obiettivo è riportarlo in una condizione fisica ottimale senza accelerare i tempi. Per questo, riporta il Corriere dello Sport, la data cerchiata in rosso resta quella della terza giornata di campionato contro l'Udinese, a inizio settembre. La Lazio spera di riconsegnare il danese a Gattuso in piena efficienza, privilegiando il recupero completo rispetto a qualsiasi esigenza immediata.