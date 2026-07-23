Lazio, smentite su Moreno: costa troppo. Ma Comuzzo rimane in lista

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© foto di Federico De Luca 2024

RASSEGNA STAMPA - Cercasi difensore in casa Lazio. Nonostante il reintegro, almeno per il momento, di Alessio Romagnoli, rimane evidente la necessità di consegnare un altro difensore centrale a Gattuso.

Non bastano Provstgaard e Doekhi più Gigot ed eventualmente Patric: come ha dimostrato la prima amichevole, con Marusic costretto a giocare da centrale, la coperta è corta. Nel mirino del club, però, non sembra esserci Matias Moreno.

Come conferma l’edizione odierna del Messaggero e come vi avevamo anticipato ieri, infatti, arrivano smentite da Firenze per quanto riguarda contatti per Moreno, che costa anche circa 10-15 milioni di euro. Apertura invece per quanto riguarda discorsi su Comuzzo, che rimane un piano B per la Lazio che potrebbe però prenderlo anche in prestito con diritto di riscatto.