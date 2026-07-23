FORMELLO GIORNO 11 - Lazio, la corsa chiude la seduta mattutina. Si torna in campo alle 18

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Come già accaduto durante il ritiro la parte atletica dedicata alla corsa si sposta fuori dal campo e all'interno del perimetro del centro sportivo di Formello. Terminata questa parte, si chiuderà la seduta mattutina. Torello, rapido lavoro su ersercizi dedicati alla tecnica e poi largo spazio alla tattica tra piazzati e fase offensiva e difensiva. Quindi la parte atletica che ha chiuso la seduta. Hanno lavorato a parte Pedraza e Doekhi, assente anche Taylor oltre Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. Presente ancora Bonucci a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:46 - Terminato il lavoro tattico, Gattuso ordina un cambio di calzature: dagli scarpini alle scarpe da ginnastica per dare il via al lavoro atletico che concluderà la seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:39 - Lavorano con Viotti e Perrone Mandas e Motta, mentre Renzetti e Pannozzo partecipano alle prove tattiche con la squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Ancora a parte Pedraza e Doekhi, lo spagnolo si dedica ora a un lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Si riparte con la fase tattica, questa volta incentrata esclusivamente sulla fase offensiva.

AGGIORNAMENTO ORE 10:27 - In pausa la parte dedicata alle prove tattiche, la squadra si ferma per dissetarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:17 - Vanno avanti le prove tattiche per la Lazio agli ordini di Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:58 - Continua la fase dedicata alle prove tattiche dopo una rapida sosta per dissetarsi. Gattuso divide la Lazio in due gruppi: uno si dedica al lavoro sulla fase offensiva, l'altro a quello in fase difensiva.

AGGIORNAMENTO ORE 09:50 - Squadra ancora impegnata con i piazzati, ora però si lavora anche sullo sviluppo dell'azione.

AGGIORNAMENTO ORE 09:46 - Entra in campo Alfonso Pedraza: anche per lui lavoro a parte con e senza pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 09:41 - Continua a lavorare a parte Doekhi, impegnato in una fase di corsa con il pallone. Si sposta invece a lavorare sui piazzati la squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 09:32 - Si riparte con l'allenamento, esercizi col pallone per la squadra che viene divisa in due gruppi Si sposta a lavorare a parte Doekhi, a sua volta impegnato - anche - con il pallone

AGGIORNAMENTO ORE 09:30 - Prima pausa della mattinata per dissetarsi ordinata da Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:21 - Dal torello si passa al lavoro atletico: squadra divisa in cinque gruppi per un circuito disegnato su una metà campo del centrale di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 09:16 - Inizia ora la seduta di allenamento della Lazio, ancora una volta sotto gli occhi di Bonucci. Si parte con un consueto torello, ancora assenti Tavares e Gigot, così come Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. C'è Doekhi, non si vedono invece al momento Pedraza e Taylor.

FORMELLO - Torna il doppio appuntamento nel centro sportivo della Lazio, dove sta andando avanti la preparazione estiva agli ordini di Gattuso. I biancocelesti, dopo un giorno e mezzo di riposo, sono tornati in campo ieri pomeriggio per una singola seduta sotto gli occhi di Bonucci, mentre oggi si ritroveranno in campo per due appuntamenti: uno mattutino, l'altro pomeridiano intorno alle 18:00. Ancora da valutare Tavares e Gigot, assenti ieri come Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.