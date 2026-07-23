Lazio, Doekhi ha chiesto consiglio a Bonucci: ecco cosa si sono detti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima di venire alla Lazio, Danilho Doekhi ha parlato con Leonardo Bonucci, veterano azzurro e suo ex compano ai tempi dell'Union Berlino. Il centrale olandese ha parlato della loro conversazione durante la conferenza stampa di presentazione: "Ho parlato molto con lui, per noi lì a Berlino era una leggenda. Gli ho chiesto dei consigli sul modo di giocare qui, lui è uno di queli che ha detto che le mie caratteristiche sono molto adatte a questo campionato".