Lazio, Doekhi ha chiesto consiglio a Bonucci: ecco cosa si sono detti
23.07.2026 17:45 di Simone Locusta
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Prima di venire alla Lazio, Danilho Doekhi ha parlato con Leonardo Bonucci, veterano azzurro e suo ex compano ai tempi dell'Union Berlino. Il centrale olandese ha parlato della loro conversazione durante la conferenza stampa di presentazione: "Ho parlato molto con lui, per noi lì a Berlino era una leggenda. Gli ho chiesto dei consigli sul modo di giocare qui, lui è uno di queli che ha detto che le mie caratteristiche sono molto adatte a questo campionato".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.